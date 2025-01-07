Представитель ОСУВ "Хортица" опроверг информацию о взятии Лозовой

В ОСУВ «Хортица» уверяют, что трудно сказать откуда расходится информация о «взятии» россиянами Лозовой на Харьковщине, ведь информация с мест противоположная. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

«По Лозовой, мне трудно сказать откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположная. Нет даже информации о серьезных боестолкновениях там по состоянию на сейчас (12:47 - ред.)», - сказал Трегубов.

Контекст

Аналитики карты DeepState заявляли, что захватчики продолжают наступательные действия на востоке Украины, оккупировав несколько населенных пунктов. Среди них - Лозовая, Ивановка и Шевченко.