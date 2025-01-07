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Представитель ОСУВ "Хортица" опроверг информацию о взятии Лозовой

Представитель ОСУВ "Хортица" опроверг информацию о взятии Лозовой

Киев  •  УНН

 • 8220 просмотра

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Представитель ОСУВ "Хортица" опровергает информацию о захвате Лозовой российскими войсками. По его словам, данные с мест свидетельствуют об обратном, а серьезных боестолкновений в районе не зафиксировано.

В ОСУВ «Хортица» уверяют, что трудно сказать откуда расходится информация о «взятии» россиянами Лозовой на Харьковщине, ведь информация с мест противоположная. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

«По Лозовой, мне трудно сказать откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположная. Нет даже информации о серьезных боестолкновениях там по состоянию на сейчас (12:47 - ред.)», - сказал Трегубов.

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