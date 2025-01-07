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Речник ОСУВ "Хортиця" спростував інформацію про взяття Лозової

Речник ОСУВ "Хортиця" спростував інформацію про взяття Лозової

Київ • УНН

 • 21398 перегляди

Речник ОСУВ "Хортиця" спростовує інформацію про захоплення Лозової російськими військами. За його словами, дані з місць свідчать про протилежне, а серйозних боєзіткнень у районі не зафіксовано.

В ОСУВ "Хортиця" запевняють, що важко сказати звідки розходиться інформація про "взяття" росіянами Лозової на Харківщині, адже інформація з місць протилежна. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Щодо Лозової, мені важко сказати звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про серйозні боєзіткнення там станом на зараз (12:47 - ред.)", - сказав Трегубов.

Контекст

Аналітики карти DeepState заявляли, що загарбники продовжують наступальні дії на сході України, окупувавши кілька населених пунктів. Серед них – Лозова, Іванівка та Шевченко.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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