Речник ОСУВ "Хортиця" спростував інформацію про взяття Лозової

В ОСУВ "Хортиця" запевняють, що важко сказати звідки розходиться інформація про "взяття" росіянами Лозової на Харківщині, адже інформація з місць протилежна. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Щодо Лозової, мені важко сказати звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про серйозні боєзіткнення там станом на зараз (12:47 - ред.)", - сказав Трегубов.

Контекст

Аналітики карти DeepState заявляли, що загарбники продовжують наступальні дії на сході України, окупувавши кілька населених пунктів. Серед них – Лозова, Іванівка та Шевченко.