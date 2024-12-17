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Туск о вступлении Украины в ЕС и НАТО: если бы это зависело от Польши, то длилось бы не дольше дня

Туск о вступлении Украины в ЕС и НАТО: если бы это зависело от Польши, то длилось бы не дольше дня

Киев  •  УНН

 • 5078 просмотра

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Дональд Туск заявил о максимальной поддержке Украины во время председательства Польши в ЕС с января 2024 года. По его словам, если бы это зависело от Польши, процесс вступления длился бы один день.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с января следующего года Польша будет председательствовать в Европейском Союзе и приложит максимум усилий для ускорения вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

«Польша с января следующего года будет председательствовать в Европейском Союзе. Украина всегда может рассчитывать на поддержку с нашей стороны вхождения в Евросоюз и НАТО. Если бы это зависело от Польши, это длилось бы не дольше одного дня. Украина может рассчитывать на нашу дипломатию, мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО была все ближе», - сказал Туск.

У Украины есть амбициозная цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году - Зеленский17 дек. 2024, 15:20 • 15096 просмотров

Он отметил, что в Украине и так хорошо понимают, что польское председательство будет способствовать ускорению переговоров по вступлению.

Напомним 

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита во Львов заявил о решении помочь в восстановлении исторической каменицы Геллера, известной как вилла «Солнышко», которая была разрушена во время российского ракетного удара 4 сентября.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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