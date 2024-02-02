Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  104177 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  169464 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  198553 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  171040 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  171180 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  169021 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  146966 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  153925 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  168831 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170219 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 19:31  •  4734 просмотра

Read in English

Действующий председатель ОБСЕ созывает заседание по случаю второй годовщины полномасштабной российской агрессии против Украины и продолжить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.

23 февраля председатель ОБСЕ будет созывать встречу по случаю уже второй годовщины агрессии россии против Украины. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Иен Борг во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает УНН.

"23 февраля собственно председатель ОБСЕ будет созывать соответствующую встречу, чтобы отметить вторую годовщину агрессии россии против Украины...Я уверен, что ОБСЕ будет продолжать поддерживать Украину, помогать в решении вызовов из-за войны", - рассказал Борг.

Он также отметил, что Мальта будет продолжать призывать россию прекратить боевые действия немедленно и вывести свои войска со всей территории Украины в пределах международно признанных границ Украины.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом призвал сфокусировать внимание организации на возвращении незаконно депортированных россией детей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
maltaМальта
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Голова ОБСЄ 23 лютого буде скликати засідання з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну
OSCE Chairperson-in-Office to convene a meeting on February 23 to mark the second anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine
Новости по теме

Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Действующий председатель ОБСЕ созывает заседание по случаю второй годовщины полномасштабной российской агрессии против Украины и продолжить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.

Война •   •  4734 просмотра
Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Сбивают все: Зеленский заявил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО

Президент Зеленский объявил, что Украина получила две дополнительные системы противовоздушной обороны, которые сбивают все. Кроме того, он отметил, что систем еще недостаточно для полной защиты Украины.

Война •   •  5947 просмотра
Сбивают все: Зеленский заявил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО

Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ принять дополнительные меры для решения проблемы похищения россией украинских детей и гражданских заложников.

Война •   •  9660 просмотра
Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки

Тело 15-летней девочки из Одесской области было найдено после того, как она пропала без вести. Сейчас полиция установила личность подозреваемого в ее смерти.

Криминал и ЧП •   •  9899 просмотра
Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки

Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Запланированный на 17 февраля титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в супертяжелом весе был перенесен из-за травмы, которую Фьюри получил во время спарринга и которая потребовала наложения швов.

Спорт •   •  10965 просмотра
Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, назвав фейком информацию, распространенную в телеграм-каналах.

Война •   •  17428 просмотра
Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации

Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

В прошлом году грузооборот портов Одесской области увеличился более чем в три раза - до более 32 миллионов тонн по сравнению с довоенными показателями, а порт Измаил - более чем в два раза, до 20,2 миллиона тонн.

Война •   •  17867 просмотра
Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"

Министерство финансов США ввело санкции против иранских и гонконгских компаний причастных к производству иранских баллистических ракет и беспилотников серии Shahed.

Новости Мира •   •  13188 просмотра
США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"

Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте, производство дронов и снаряды

Президент Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудил производство беспилотников, производство снарядов, ситуацию на фронте, в частности в Авдеевке, строительство фортификационных сооружений и восстановление энергетической инфраструктуры после российских ударов.

Война •   •  21741 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте, производство дронов и снаряды

Зеленский встретился с новым председателем ОБСЕ: о чём говорили

Зеленский попросил нового председателя ОБСЕ сосредоточить внимание организации на возвращении украинских детей, незаконно депортированных в россию, и поблагодарил Мальту за проведение встречи по украинской формуле мира.

Война •   •  20068 просмотра
Зеленский встретился с новым председателем ОБСЕ: о чём говорили