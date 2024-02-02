Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

23 февраля председатель ОБСЕ будет созывать встречу по случаю уже второй годовщины агрессии россии против Украины. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Иен Борг во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает УНН.

"23 февраля собственно председатель ОБСЕ будет созывать соответствующую встречу, чтобы отметить вторую годовщину агрессии россии против Украины...Я уверен, что ОБСЕ будет продолжать поддерживать Украину, помогать в решении вызовов из-за войны", - рассказал Борг.

Он также отметил, что Мальта будет продолжать призывать россию прекратить боевые действия немедленно и вывести свои войска со всей территории Украины в пределах международно признанных границ Украины.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом призвал сфокусировать внимание организации на возвращении незаконно депортированных россией детей.