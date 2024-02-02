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Голова ОБСЄ 23 лютого буде скликати засідання з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну

Голова ОБСЄ 23 лютого буде скликати засідання з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 26638 перегляди

Діючий голова ОБСЄ скликає засідання з нагоди другої річниці повномасштабної російської агресії проти України та продовжити підтримку України в умовах війни, що триває.

23 лютого голова ОБСЄ буде скликати зустріч з нагоди вже другої річниці агресії росії проти України. Про це повідомив діючий голову ОБСЄ, міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг під час спільної пресконференції з головою МЗС Дмитром Кулебою, передає УНН.

"23 лютого власне голова ОБСЄ буде скликати відповідну зустріч, щоб відзначити другу річницю агресії росії проти України…Я впевнений, що ОБСЄ буде продовжувати підтримувати Україну, допомагати у вирішення викликів через війну", - розповів Борг.

Він також зазначив, що Мальта буде продовжувати закликати росію припинити бойові дії негайно та вивести свої війська з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський під час зустріч із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом закликав сфокусувати увагу організації на поверненні незаконно депортованих росією дітей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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