Предприниматель на Сумщине приговорен к 10 годам за хищение 1,5 млн грн
Киев • УНН
На Сумщине предпринимателя заочно приговорили к 10 годам заключения за присвоение 1,5 млн грн во время ремонта дороги и реконструкции школы. Обвиняемый скрывается от следствия и объявлен в международный розыск.
На Сумщине предприниматель заочно приговорен к 10 годам заключения за завладение 1,5 млн грн во время ремонта дороги и реконструкции школы. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
По данным Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры, в 2016 году исполнительный комитет Кролевецкого городского совета заключил с предпринимателем договор на капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Виноградова. В 2017 году тот же предприниматель выполнял работы по реконструкции котельной школы по договору с отделом образования Кролевецкой РГА.
В обоих случаях предприниматель сознательно завысил объемы выполненных работ и стоимость материалов, что позволило ему незаконно присвоить 1,2 млн грн при ремонте дороги и 300 тыс. грн при реконструкции котельной.
Поскольку обвиняемый длительное время скрывается от следствия, в отношении него было проведено специальное судебное производство, а также он объявлен в международный розыск.
Майже 16 млн грн збитків під час ремонту дороги: Міноборони сприятиме всебічному розслідуванню9 августа 2023, 19:49 • 284197 просмотров