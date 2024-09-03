Предприниматель на Сумщине приговорен к 10 годам за хищение 1,5 млн грн

На Сумщине предприниматель заочно приговорен к 10 годам заключения за завладение 1,5 млн грн во время ремонта дороги и реконструкции школы. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

По данным Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры, в 2016 году исполнительный комитет Кролевецкого городского совета заключил с предпринимателем договор на капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Виноградова. В 2017 году тот же предприниматель выполнял работы по реконструкции котельной школы по договору с отделом образования Кролевецкой РГА.

В обоих случаях предприниматель сознательно завысил объемы выполненных работ и стоимость материалов, что позволило ему незаконно присвоить 1,2 млн грн при ремонте дороги и 300 тыс. грн при реконструкции котельной.

Поскольку обвиняемый длительное время скрывается от следствия, в отношении него было проведено специальное судебное производство, а также он объявлен в международный розыск.

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