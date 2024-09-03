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Підприємця на Сумщині засуджено до 10 років за розкрадання 1,5 млн грн

Підприємця на Сумщині засуджено до 10 років за розкрадання 1,5 млн грн

Київ • УНН

 • 32076 перегляди

На Сумщині підприємця заочно засудили до 10 років ув'язнення за привласнення 1,5 млн грн під час ремонту дороги та реконструкції школи. Обвинувачений переховується від слідства та оголошений у міжнародний розшук.

На Сумщині підприємця заочно засуджено до 10 років ув'язнення за заволодіння 1,5 млн грн під час ремонту дороги та реконструкції школи. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

Деталі

За даними Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у 2016 році виконавчий комітет Кролевецької міської ради уклав з підприємцем договір на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Виноградова. У 2017 році той же підприємець виконував роботи з реконструкції котельні школи за договором із відділом освіти Кролевецької РДА.

У обох випадках підприємець свідомо завищив обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів, що дозволило йому незаконно привласнити 1,2 млн грн під час ремонту дороги та 300 тис. грн під час реконструкції котельні.

Оскільки обвинувачений тривалий час переховується від слідства, щодо нього було проведено спеціальне судове провадження, а також його оголошено в міжнародний розшук.

Майже 16 млн грн збитків під час ремонту дороги: Міноборони сприятиме всебічному розслідуванню09.08.23, 22:49 • 284273 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ЕкономікаКримінал та НП

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