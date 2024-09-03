Підприємця на Сумщині засуджено до 10 років за розкрадання 1,5 млн грн

На Сумщині підприємця заочно засуджено до 10 років ув'язнення за заволодіння 1,5 млн грн під час ремонту дороги та реконструкції школи. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

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За даними Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у 2016 році виконавчий комітет Кролевецької міської ради уклав з підприємцем договір на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Виноградова. У 2017 році той же підприємець виконував роботи з реконструкції котельні школи за договором із відділом освіти Кролевецької РДА.

У обох випадках підприємець свідомо завищив обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів, що дозволило йому незаконно привласнити 1,2 млн грн під час ремонту дороги та 300 тис. грн під час реконструкції котельні.

Оскільки обвинувачений тривалий час переховується від слідства, щодо нього було проведено спеціальне судове провадження, а також його оголошено в міжнародний розшук.

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