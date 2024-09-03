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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предоставление Украине приглашения в НАТО может состояться еще до следующего саммита Альянса в 2025 году - Кулеба

Предоставление Украине приглашения в НАТО может состояться еще до следующего саммита Альянса в 2025 году - Кулеба

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 18:24  •  42537 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос приглашения Украины в НАТО остается актуальным. Он считает возможным получение приглашения до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN заявил, что вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня, передает УНН.

«Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США», - подчеркнул министр.

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Глава МИД уточнил, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.

«Я четко вижу возможность, что предоставление Украине приглашения в НАТО может состояться еще до следующего саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году. Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает на получение такого приглашения уже сейчас», - отметил глава МИД.

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