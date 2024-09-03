Надання Україні запрошення в НАТО може відбутися ще до наступного саміту Альянсу в 2025 році - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю CNN заявив, що питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному, передає УНН.

"Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США", — наголосив міністр.

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Глава МЗС уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

"Я чітко бачу можливість, що надання Україні запрошення в НАТО може відбутися ще до наступного саміту Альянсу в Нідерландах в 2025 році. Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", — зазначив глава МЗС.

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