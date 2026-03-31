Праздновали день рождения на заброшенной водонасосной станции - под Киевом 17-летняя девушка упала в восьмиметровую шахту
Киев • УНН
На заброшенной станции в Белоцерковском районе подросток упала в глубокую шахту. Спасатели достали пострадавшую с травмами и переохлаждением.
В Киевской области 17-летняя девушка упала в шахту глубиной 8 метров на территории заброшенной водонасосной станции. Как сообщили в ГСЧС, пострадавшую достали с помощью спецснаряжения, передает УНН.
Девушка 2009 года рождения упала в шахту глубиной 8 метров на территории заброшенной водонасосной станции в Белоцерковском районе Киевской области.
С помощью специального спасательного снаряжения чрезвычайники осторожно подняли ребенка на поверхность и передали работникам "скорой". Пострадавшая получила травмы и переохлаждение.
Выяснилось, что компания подростков находилась на территории заброшенного объекта, где праздновала день рождения.
