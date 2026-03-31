Святкували день народження на закинутій водонасосній станції - під Києвом 17-річна дівчина впала у восьмиметрову шахту

У Київській області 17-річна дівчина впала у шахту завглибшки 8 метрів на території закинутої водонасосної станції. Як повідомили у ДСНС, постраждалу дістали за допомогою спецспорядження, передає УНН.

Дівчина 2009 року народження впала у шахту завглибшки 8 метрів на території закинутої водонасосної станції у Білоцерківському районі на Київщині - йдеться у повідомленні.

За допомогою спеціального рятувального спорядження надзвичайники обережно підняли дитину на поверхню та передали працівникам "швидкої". Постраждала отримала травми та зазнала переохолодження.

З’ясувалося, що компанія підлітків перебувала на території закинутого об’єкта, де святкувала день народження.

