«Праздник на вкус": 3 идей новогодних десертов, для праздничного настроения
Киев • УНН
Рецепты трех новогодних десертов: пана-кота с черничным соусом, рождественский пенек и шоколадное печенье с апельсином. Подробные инструкции по приготовлению и список необходимых ингредиентов.
За окном уже заснежило, а праздничное настроение начинается с ароматов на кухне! УНН собрало для вас рецепты, которые превратят приготовление в настоящую магию.
Пана-кота
Для приготовления этого нежного десерта по рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко вам понадобится всего 25 минут и следующие ингредиенты:
- 250 мл молока
• 250 мл сливок 33%
• ½ стручка ванили (или ванильного сахара)
* 15 г желатина (или 4 листа)
• 2 ст. л. воды
* 100 г сахара
Для черничного соуса:
* 150 г черники
- 75 г сахара
Именно этот рецепт будет с черничным соусом, но это уже на любителя.
Шаг 1:
Если в рецепте используется порошковый желатин, отмерьте 15 г, вылейте в миску и добавьте 120 мл воды. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, так как пропорции могут варьироваться в зависимости от производителя. Для листового желатина достаточно взять 4 листа и залить их водой, чтобы они полностью погрузились.
Шаг 2:
В сотейник налейте 250 мл молока и 250 мл сливок жирностью 33%, добавьте 100 г сахара.
Шаг 3:
Разрежьте вдоль ½ стручка ванили и соскребите с него содержимое. Если стручка нет, можно заменить его 10 г ванильного сахара, хотя натуральная ваниль придаст десерту более насыщенный аромат.
Шаг 4:
Нагрейте смесь сливок, молока и сахара до температуры 80°C. снимите сковороду с огня, добавьте набухший желатин и хорошо перемешайте, пока он полностью не растворится.
Шаг 5:
Разлейте смесь по небольшим формочкам. Дождитесь, пока она немного остынет и поставьте в холодильник на 3-4 часа.
Приготовление черничного соуса
Шаг 1:
Положите в сковороду 150 г черники и 75 г сахара. Доводит до кипения, затем варите на среднем огне в течение 5 минут, периодически помешивая.
Готовую паннакоту достаньте из формочек и подавайте, полив ягодным соусом.
Рождественский пенек
Как говорится - это база, но предупреждаем, что он далеко не диетический.
Из ингредиентов вам понадобится:
• 2 шт яиц
* 160 г сахара
* 190 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
• 8 ст. л. воды комнатной температуры
Для крема:
- 250 г сгущенного молока
• 200 г сливочного масла
* 300 г крем сир
Для намазки:
• 1 столовая ложка сахара
• 1,5 столовые ложки темного какао
- 70 мл сливок 20%
• 1 столовая ложка сливочного масла
Перейдем к приготовлению:
Шаг 1:
Яйца тщательно взбейте с сахаром до однородной массы. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и, в завершение, влейте воду. Перемешайте тесто и вылейте его на противень.
Шаг 2:
Выпекайте 10-15 минут, стараясь не пересушить. После остывания срежьте подсушенные края и разрежьте корж на 4 ровные длинные полоски.
Шаг 3:
Растопите сахар с какао на огне, постоянно помешивая. Добавьте сливки, перемешайте, а затем положите сливочное масло. Тщательно перемешайте до полного растворения и используйте для смазывания коржей.
Шаг 4:
Из коржей формируем пенек. Крем хорошо взбиваем и делим на четыре части, одну из которых откладываем для украшения. Наносим крем равномерно на каждый корж, после чего скручиваем их в форме пенька. Остатком крема смазываем бока и оформляем трещинки для создания текстуры.
Приятного аппетита!
Шоколадное печенье с апельсином
Самое любимое печенье можно приготовить всего за 45 минут.
Для вкусности вам потребуется:
• 250 г муки;
* 2 яйца (требуется 2 желтка);
* 100 г сахара;
• 200 г сливочного масла;
- 0,5 пакетика разрыхлителя;
* 200 г шоколадного драже;
* соль;
- сливочное масло для листа.
* апельсиновая цедра
А теперь готовим:
Шаг 1:
В миске взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до однородной консистенции.
Шаг 2:
Добавьте по одному яичные желтки и 4 столовые ложки воды, постоянно помешивая.
Шаг 3:
Постепенно введите просеянную муку с пекарским порошком, добавьте щепотку соли и замесите тесто, пока оно не станет однородным (примерно 5 минут).
Шаг 4:
Добавьте шоколадное драже и цедру апельсина, тщательно перемешайте ложкой и оставьте тесто на 20 минут.
Шаг 5:
Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом и смажьте его маслом. Выложите тесто ложкой, формируя печенье круглой формы, оставляя расстояние между ними. Выпекать 15 минут.
Шаг 6:
Готовое печенье достаньте вместе с пергаментом. Противень застелите новым пергаментом и выкладывайте следующую партию. Повторяйте, пока все тесто не будет использовано.
Лучше всего будет смаковать с теплым молоком!