«Праздник на вкус": 3 идей новогодних десертов, для праздничного настроения

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Рецепты трех новогодних десертов: пана-кота с черничным соусом, рождественский пенек и шоколадное печенье с апельсином. Подробные инструкции по приготовлению и список необходимых ингредиентов.

За окном уже заснежило, а праздничное настроение начинается с ароматов на кухне! УНН собрало для вас рецепты, которые превратят приготовление в настоящую магию. 

Пана-кота 

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Для приготовления этого нежного десерта по рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко вам понадобится всего 25 минут и следующие ингредиенты:

 - 250 мл молока

 • 250 мл сливок 33% 

 • ½ стручка ванили (или ванильного сахара)

 * 15 г желатина (или 4 листа)

 • 2 ст. л. воды 

 * 100 г сахара

Для черничного соуса:  

 * 150 г черники

 - 75 г сахара

Именно этот рецепт будет с черничным соусом, но это уже на любителя. 

Шаг 1:

Если в рецепте используется порошковый желатин, отмерьте 15 г, вылейте в миску и добавьте 120 мл воды. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, так как пропорции могут варьироваться в зависимости от производителя. Для листового желатина достаточно взять 4 листа и залить их водой, чтобы они полностью погрузились.

Шаг 2:

В сотейник налейте 250 мл молока и 250 мл сливок жирностью 33%, добавьте 100 г сахара.

Шаг 3:

Разрежьте вдоль ½ стручка ванили и соскребите с него содержимое. Если стручка нет, можно заменить его 10 г ванильного сахара, хотя натуральная ваниль придаст десерту более насыщенный аромат.

Шаг 4:

Нагрейте смесь сливок, молока и сахара до температуры 80°C. снимите сковороду с огня, добавьте набухший желатин и хорошо перемешайте, пока он полностью не растворится.

Шаг 5:

Разлейте смесь по небольшим формочкам. Дождитесь, пока она немного остынет и поставьте в холодильник на 3-4 часа.

Приготовление черничного соуса 

Шаг 1:

Положите в сковороду 150 г черники и 75 г сахара. Доводит до кипения, затем варите на среднем огне в течение 5 минут, периодически помешивая. 

Готовую паннакоту достаньте из формочек и подавайте, полив ягодным соусом.

Рождественский пенек 

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Как говорится - это база, но предупреждаем, что он далеко не диетический.

Из ингредиентов вам понадобится:

 • 2 шт яиц

 * 160 г сахара

 * 190 г муки

 - 1 ч. л. разрыхлителя

 • 8 ст. л. воды комнатной температуры

Для крема: 

 - 250 г сгущенного молока

 • 200 г сливочного масла

 * 300 г крем сир

Для намазки: 

 • 1 столовая ложка сахара

 • 1,5 столовые ложки темного какао

 - 70 мл сливок 20%

 • 1 столовая ложка сливочного масла

Перейдем к приготовлению:

Шаг 1:

Яйца тщательно взбейте с сахаром до однородной массы. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и, в завершение, влейте воду. Перемешайте тесто и вылейте его на противень.

Шаг 2:

Выпекайте 10-15 минут, стараясь не пересушить. После остывания срежьте подсушенные края и разрежьте корж на 4 ровные длинные полоски.

Шаг 3:

Растопите сахар с какао на огне, постоянно помешивая. Добавьте сливки, перемешайте, а затем положите сливочное масло. Тщательно перемешайте до полного растворения и используйте для смазывания коржей.

Шаг 4:

Из коржей формируем пенек. Крем хорошо взбиваем и делим на четыре части, одну из которых откладываем для украшения. Наносим крем равномерно на каждый корж, после чего скручиваем их в форме пенька. Остатком крема смазываем бока и оформляем трещинки для создания текстуры.

Приятного аппетита!

Шоколадное печенье с апельсином

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Самое любимое печенье можно приготовить всего за 45 минут.

Для вкусности вам потребуется:

 • 250 г муки;

 * 2 яйца (требуется 2 желтка);

 * 100 г сахара;

 • 200 г сливочного масла;

 - 0,5 пакетика разрыхлителя;

 * 200 г шоколадного драже;

 * соль;

 - сливочное масло для листа.

 * апельсиновая цедра

А теперь готовим:

Шаг 1:

В миске взбейте размягченное сливочное масло с сахаром до однородной консистенции.

Шаг 2:

Добавьте по одному яичные желтки и 4 столовые ложки воды, постоянно помешивая.

Шаг 3:

Постепенно введите просеянную муку с пекарским порошком, добавьте щепотку соли и замесите тесто, пока оно не станет однородным (примерно 5 минут).

Шаг 4:

Добавьте шоколадное драже и цедру апельсина, тщательно перемешайте ложкой и оставьте тесто на 20 минут.

Шаг 5:

Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом и смажьте его маслом. Выложите тесто ложкой, формируя печенье круглой формы, оставляя расстояние между ними. Выпекать 15 минут.

Шаг 6:

Готовое печенье достаньте вместе с пергаментом. Противень застелите новым пергаментом и выкладывайте следующую партию. Повторяйте, пока все тесто не будет использовано.

Лучше всего будет смаковать с теплым молоком!

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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