Правозащитники ООН зафиксировали 450 случаев пыток в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Эксперты ООН по правам человека заявляют о сотнях случаев пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси после выборов президента страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает УНН со ссылкой на DW.
“Эксперты заявили, что им известно про 450 задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестов”, — сообщают в УВКПЧ.
Также в сообщении отмечается, что местонахождение и состояние здоровья не менее шести человек до сих пор остаются неизвестными.
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В УВКПЧ отмечают, что получили информацию о насилии в отношении женщин и детей, в том числе сексуального характера. В некоторых случаях при этом речь идет об изнасиловании резиновыми дубинками.
Правозащитники настаивают, что никакие обстоятельства не могут оправдать подобных действий Минска. “Власти Беларуси должен немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности”, — отметили эксперты ООН.
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Протесты после выборов президента Беларуси продолжаются уже более трех недель. Участники демонстраций выражают свое несогласие с фальсификацией результатов голосования, репрессиями в отношении оппозиции и применением насилия против демонстрантов.
В первые дни протестов были задержаны почти семь тысяч человек. Сотни пострадавших были госпитализированы, несколько человек умерли.
Впрочем, задержание демонстрантов и аресты представителей оппозиции продолжаются. Так, накануне в Беларуси задержали сопредседателя стачкома “Беларуськалия” Анатолия Бокуна и члена Координационного совета оппозиции Лилию Власову.