Правозащитники ООН зафиксировали 450 случаев пыток в Беларуси

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Эксперты ООН по правам человека заявляют о сотнях случаев пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси после выборов президента страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает УНН со ссылкой на DW.