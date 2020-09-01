Правозахисники ООН зафіксували 450 випадків катувань у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Експерти ООН з прав людини заявляють про сотні випадків катувань і жорстокого поводження з людьми в Білорусі після виборів президента країни. Про це йдеться у повідомленні на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), передає УНН із посиланням на DW.
“Експерти заявили, що їм відомо про 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі після спірних президентських виборів 9 серпня, які призвели до масових протестів та арештів”, — повідомляють в УВКПЛ.
Також в повідомленні зазначається, що місце перебування і стан здоров’я щонайменше шістьох осіб досі залишаються невідомими.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко заявив, що хоче з Путіним зберегти “спільну Вітчизну”
В УВКПЛ зазначають, що отримали інформацію про насильство стосовно жінок і дітей, зокрема сексуального характеру. У деяких випадках при цьому йдеться про зґвалтування гумовими кийками.
Правозахисники наполягають, що жодні обставини не можуть виправдати подібних дій Мінська. “Влада Білорусі має негайно припинити всі порушення прав людини і покласти край цій атмосфері безкарності”, — наголосили експерти ООН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США вважають, що влада Білорусі та Росії повинні поважати права білорусів на обрання лідерів
Протести після виборів президента Білорусі тривають вже більше трьох тижнів. Учасники демонстрацій висловлюють свою незгоду із фальсифікацією результатів голосування, репресіями щодо опозиції та застосуванням насильства проти демонстрантів.
У перші дні протестів було затримано майже сім тисяч осіб. Сотні постраждалих було госпіталізовано, декілька людей померли.
Утім, затримання демонстрантів і арешти представників опозиції тривають. Так, напредодні у Білорусі затримали співголову страйкому “Білоруськалію” Анатолія Бокуна та членкиню Координаційної ради опозиції Лілію Власову.