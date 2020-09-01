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Правозахисники ООН зафіксували 450 випадків катувань у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Експерти ООН з прав людини заявляють про сотні випадків катувань і жорстокого поводження з людьми в Білорусі після виборів президента країни. Про це йдеться у повідомленні на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), передає УНН із посиланням на DW.

Правозахисники ООН зафіксували 450 випадків катувань у Білорусі

“Експерти заявили, що їм відомо про 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі після спірних президентських виборів 9 серпня, які призвели до масових протестів та арештів”, — повідомляють в УВКПЛ.

Також в повідомленні зазначається, що місце перебування і стан здоров’я щонайменше шістьох осіб досі залишаються невідомими.

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В УВКПЛ зазначають, що отримали інформацію про насильство стосовно жінок і дітей, зокрема сексуального характеру. У деяких випадках при цьому йдеться про зґвалтування гумовими кийками.

Правозахисники наполягають, що жодні обставини не можуть виправдати подібних дій Мінська. “Влада Білорусі має негайно припинити всі порушення прав людини і покласти край цій атмосфері безкарності”, — наголосили експерти ООН.

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Протести після виборів президента Білорусі тривають вже більше трьох тижнів. Учасники демонстрацій висловлюють свою незгоду із фальсифікацією результатів голосування, репресіями щодо опозиції та застосуванням насильства проти демонстрантів.

У перші дні протестів було затримано майже сім тисяч осіб. Сотні постраждалих було госпіталізовано, декілька людей померли.

Утім, затримання демонстрантів і арешти представників опозиції тривають. Так, напредодні у Білорусі затримали співголову страйкому “Білоруськалію” Анатолія Бокуна та членкиню Координаційної ради опозиції Лілію Власову.

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