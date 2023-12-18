Правоохранители разоблачили корректировщиков вражеского удара по многоэтажке в Запорожье
Киев • УНН
СБУ ликвидировала агентурную сеть фсб в Запорожье, арестовав лидера, который корректировал ракетными ударами по гражданским объектам. Группа, в которую входили родственники, собирала и передавала разведывательные данные российским войскам.
СБУ обезвредила агентурную сеть фсб, которая 18 октября скорректировала российские ракеты по многоэтажке в Запорожье, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть фсб, которая корректировала воздушные удары оккупантов по военной и гражданской инфраструктуре Запорожья. В результате спецоперации в областном центре задержан резидент (руководитель) вражеской группы, который 18 октября этого года "навел" российские ракеты на многоквартирный дом в центре города
Детали
По данным следствия, руководителем агентурной сети оказался местный житель, представитель запорожского "клуба военной реконструкции", который объединяет любителей воссоздания исторических событий, в том числе военных баталий.
В середине октября 2023 года его дистанционно завербовала фсб. Для законспирированной коммуникации с российской спецслужбой ее приспешник выбрал себе оперативный псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в популярном мессенджере.
Чтобы обеспечить выполнение вражеских задач, он сформировал собственную группу информаторов, в которую включил 4-х местных жителей, в том числе и своих родственников.
По данным следствия, они разведывали места базирования Сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилой инфраструктуры и промышленных объектов. Для сбора разведданных информаторы обходили местность или выезжали на объекты и осуществляли их фото- и видеофиксацию на камеры телефонов.
Полученные сведения они передавали "Палестинцу", а он уже посылал их в фсб через "связного" одного из временно оккупированных городов в Запорожской области.
Дополнение
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили "Палестинцу" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним
18 октября ночью армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью. Вследствие вражеского обстрела 5 человек погибли, еще 5 - получили тяжелые ранения.
Правоохранители разоблачили корректировщиков вражеского удара по многоэтажке в Запорожье
СБУ ликвидировала агентурную сеть фсб в Запорожье, арестовав лидера, который корректировал ракетными ударами по гражданским объектам. Группа, в которую входили родственники, собирала и передавала разведывательные данные российским войскам.
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