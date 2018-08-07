Правоохранителей и депутатов призвали добиться отставки Суркиса с УЕФА

“Давние друзья — Суркис и Медведчук. Именно эти двое и завоевали для Путина право проведения чемпионата мира по футболу. Суркис получил публичную благодарность от чиновников РФ.

Сегодня Суркис помог Путину провести чемпионат, а завтра поможет провезти российские танки через Крещатик”, - написал он.

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Из-за своей пророссийской позиции Суркис должен прекратить членство в УЕФА досрочно, считает блогер.

“Надо ставить вопрос о немедленном прекращении членства Суркиса в УЕФА. Там он занимает должность и является представителем Украины, но использует свои полномочия для лоббирования интересов не нашей страны, а страны-агрессора, сегодня аннексировала украинские территории и убивает украинцев”, — подчеркнул Реведжук.

Способствовать этому должны, в частности, украинские правоохранительные органы, считает Реведжук.

“Депутаты, общественные активисты, ветераны АТО и правоохранительные органы должны проинформировать УЕФА об этих обстоятельствах и потребовать досрочного прекращения полномочий Суркиса в УЕФА. Пусть от России туда баллотируется, а от Украины ему там делать нечего”, - добавил блогер.

Как писал УНН, после событий на Майдане Суркис слетал в Ростов-на-Дон на самолете Медведчука.

Также напомним, британский журналист Тим ​​Ваут в собственном расследовании, посвященном коррупции в футболе, рассказал о том, как Суркис лично встречался с Путиным в период подготовки РФ к ЧМ-2018. Тогда бы при содействии именно Суркиса России удалось удержать право на проведение чемпионата.