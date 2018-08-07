Правоохоронців і депутатів закликали домогтися відставки Суркіса із УЄФА

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Російська Федерація отримала право на проведення чемпіонату світу із футболу завдяки спільним зусиллям віце-президента УЄФА Григорія Суркіса та бізнесмена Віктора Медведчука. Про це у своєму блозі написав журналіст Роман Реведжук, передає УНН.

“Давні друзі — Суркіс та Медведчук. Саме ці двоє і вибороли для Путіна право проведення чемпіонату світу з футболу. Суркіс отримав публічну подяку від високопосадовців РФ.

Сьогодні Суркіс допоміг Путіну провести чемпіонат, а завтра допоможе провезти російські танки через Хрещатик”, — написав він.

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Через свою проросійську позицію Суркіс повинен припинити членство в УЄФА достроково, вважає блогер.

"Треба ставити питання про негайне припинення членства Суркіса в УЄФА. Там він обіймає посаду і є представником України, але використовує свої повноваження для лобіювання інтересів не нашої держави, а країни-агресора, яка сьогодні анексувала українські території та вбиває українців“, — підкреслив Реведжук.

Сприяти цьому мають, зокрема, українські правоохоронні органи, вважає Реведжук.

“Депутати, громадські активісти, ветерани АТО і також правоохоронні органи повинні проінформувати УЕФА про ці обставини та вимагати дострокового припинення повноважень Суркіса в УЄФА. Нехай від Росії туди балотується, а від України йому там робити нічого”, — додав блогер.

Як писав УНН, після подій на Майдані Суркіс злітав до Ростова-на-Дону літаком Медведчука.

Також нагадаємо, британський журналіст Тім Ваут у власному розслідуванні, присвяченому корупції у футболі, розповів про те, як Суркіс особисто зустрічався з Путіним в період підготовки РФ до ЧС-2018. Тоді начебто за сприяння саме Суркіса Росії вдалося втримати право на проведення чемпіонату.

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