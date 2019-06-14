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Правоохранители остановили незаконную переправку лиц через государственную границу с РФ

Киев • УНН

 • 9540 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым прекращена незаконная переправка лиц через государственную границу, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной республики Крым.

Правоохранители остановили незаконную переправку лиц через государственную границу с РФ

“Прокуратурой АР Крым совместно со следователями Главного управления СБ Украины в АР Крым и работниками Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины прекращена незаконная деятельность лиц, которая заключалась в переправке лиц через государственную границу в Российскую Федерацию, а также нарушении порядка вьездавыезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым (ч. 3 ст. 332, ч.ч. 2, 3 ст. 332-1 УК Украины)”, — указано в сообщении.

13 июня в г. Днепр проведены обыски в жилище и автотранспортных средствах организаторов преступной схемы. Во время обысков было обнаружено и изъято два автомобиля, которые использовались для незаконных перевозок, карты украинских и российских операторов связи, таможенные декларации РФ и другие вещи и документы, подтверждающие совершение указанных преступлений.

“По результатам проведенных следственных действий организатору преступной деятельности сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, решается вопрос о применении меры пресечения”, — добавили в прокуратуре.

Как отмечал УНН, бывший боевик “ДНР” сдался правоохранителям Донецкой области.

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