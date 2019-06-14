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Колишній бойовик "ДНР" здався правоохоронцям Донецької області

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У 2014 році екс-найманець терористів з вогнепальною зброєю перевіряв на блокпості транспорт і громадян. Після п’яти років переховувань він вирішив зізнатися в протизаконній діяльності, натомість отримав гарантовану державою можливість звільнитися від кримінальної відповідальності, пише УНН з посиланням на прес-службу поліції у Донецькій області.

Колишній бойовик "ДНР" здався правоохоронцям Донецької області

До поліції з повинною звернувся 35-річний житель Часів Яру. Чоловік зізнався, що піддався проросійські пропаганді та приєднався до терористів.

“Новобранця злочинного формування направили на блокпост у Бахмутському районі. Обов’язком озброєного чергового був огляд автомобілів та перевірка водіїв у нічний час. Також чоловік декілька разів патрулював місто. Через півтора місяці після свого призначення він зрозумів, що ватажки бойовиків є звичайними злочинцями, тому покинув лави терористів та почав вести прихований спосіб життя”, — вказано у повідомленні.

З ЗМІ колишній найманець дізнався про можливість звільнитися від відповідальності і скористався цим шансом. Мешканець надав свідчення щодо своєї протиправної діяльності, які наразі перевіряють слідчі.

“Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористичної організації „ДНР“ підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності”, — додали правоохоронці.

Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі затримують виплати на 10 шахтах.

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