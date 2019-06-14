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МінТОТ: бойовики на Донбасі затримують виплати на 10 шахтах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Керовані Російською Федерацією окупаційні адміністрації продовжують знищувати вугільну промисловість Донбасу. Незважаючи на їхні постійні звіти про введення в експлуатацію нових лав та шахтних горизонтів, на окупованих територіях спостерігається стрімке скорочення обсягів видобутку вугілля одночасно зі закриттям, ліквідацією та об’єднанням підприємств, пише УНН з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

МінТОТ: бойовики на Донбасі затримують виплати на 10 шахтах

“На адресу МТОТ надходить інформація від громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, щодо збільшення заборгованості з виплати заробітної плати та компенсаційних виплат при звільненні на вугледобувних підприємствах. За наявними даними, виплати не здійснюються на 10-ти захоплених шахтах. Так, станом на травень 2019 року на ДП „Артемвугілля“ заборгованість склала близько 300 000 рос.руб; на ДП „Орджонікідзевугілля“ — понад 500 000руб; на ДП „Торезантрацит“ — майже 2 000 000 рос.руб”, — вказано у повідомленні.

Як стало відомо, попри суттєве скорочення штату підприємств та чисельні позови до місцевих судів, забезпечити стабільні виплати шахтарям окупаційна влада не в змозі через відсутність джерел фінансування. Станом на 1 травня чисельність працівників в порівнянні з 2014 роком на ДП “Артемвугілля” скоротилася на 2 000 осіб; на ДП “Орджонікідзевугілля” — на 5 000 осіб. При цьому в умовах недостатнього фінансування навіть співробітники, які залишились, працюють неповний робочий день.

За наявними даними, виплати не здійснюються на 10-ти захоплених шахтах. Так, станом на травень 2019 року на ДП «Артемвугілля» заборгованість склала ~300 000 рос.руб; на ДП «Орджонікідзевугілля» – понад 500 000руб; на ДП «Торезантрацит» – ~2млн.рос.руб.https://t.co/Jq3Fw154Vc

— МТОТ (@mtot_gov_ua) 14 июня 2019 г.

Нагадуємо, протягом травня 2019 року адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області в обох напрямках перетнули 197 795 осіб, що на 39,78% більше у порівнянні з квітнем.

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