МинТОТ: боевики на Донбассе задерживают выплаты на 10 шахтах

“В адрес МТОТ поступает информация от граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, об увеличении задолженности по выплате заработной платы и компенсационных выплат при увольнении на угледобывающих предприятиях. По имеющимся данным, выплаты не осуществляются на 10-ти захваченных шахтах. По состоянию на май 2019 на ГП „Артемуголь“ задолженность составила около 300 000 рос.руб; на ГП „Орджоникидзеуголь“ — более 500 000 руб; на ГП „Торезантрацит“ — почти 2 000 000 рос.руб”, — указано в сообщении.

Как стало известно, несмотря на существенное сокращение штата предприятий и многочисленные иски в местные суды, обеспечить стабильные выплаты шахтерам оккупационная власть не в состоянии из-за отсутствия источников финансирования. По состоянию на 1 мая численность работников по сравнению с 2014 годом на ГП “Артемуголь” сократилась на 2000 человек; на ГП “Орджоникидзеуголь” — в 5000 человек. При этом в условиях недостаточного финансирования даже сотрудники, которые остались, работают неполный рабочий день.

За наявними даними, виплати не здійснюються на 10-ти захоплених шахтах. Так, станом на травень 2019 року на ДП «Артемвугілля» заборгованість склала ~300 000 рос.руб; на ДП «Орджонікідзевугілля» – понад 500 000руб; на ДП «Торезантрацит» – ~2млн.рос.руб.https://t.co/Jq3Fw154Vc

Напоминаем, в течение мая 2019 административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 197 795 человек, что на 39,78% больше по сравнению с апрелем.