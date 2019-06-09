МінТОТ: у травні адмінкордон з Кримом перетинали майже на 40% частіше

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Протягом травня 2019 року адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області в обох напрямках перетнули 197 795 осіб, що на 39,78% більше у порівнянні з квітнем. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб україни (МТОТ).

“Порівняно з квітнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 39,78%, а також збільшилася кількість перетинів транспортних засобів на 39,84%”, — йдеться у повідомленні.

Так, КПВВ “Чонгар” в напрямку підконтрольної території України перетнули 49 254 осіб та 9 767 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 50 503 осіб та 9 760 одиниць транспортних засобів;

КПВВ “Каланчак” в напрямку підконтрольної території України перетнуло 43 926 осіб та 4 708 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 43 758 осіб та 4 426 одиниць транспортних засобів;

У свою чергу, КПВВ “Чаплинка” в напрямку підконтрольної території України перетнуло 5 676 осіб та 1 880 одиниць транспортних засобів; у зворотному напрямку 4 678 осіб та 1 595 одиниць транспортних засобів.

У міністерстві додали, що “громадяни України, які живуть на тимчасово окупованій території, їздять на контрольовану територію для відвідування родини, для закупівлі необхідних товарів, отримання послуг тощо”.

Нагадаємо, у МінТОТ розповіли, як виявлятимуть російські паспорти в жителів ОРДЛО.

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