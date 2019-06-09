МінТОТ: у травні адмінкордон з Кримом перетинали майже на 40% частіше

КИЇВ. 9 червня. УНН. Протягом травня 2019 року адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області в обох напрямках перетнули 197 795 осіб, що на 39,78% більше у порівнянні з квітнем. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб україни (МТОТ).