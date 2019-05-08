У МінТОТ розповіли, як виявлятимуть російські паспорти в жителів ОРДЛО

"Ознака (паспортів, виданих РФ громадянам України - ред.) дуже проста - назва органу, який їх видає - у кожному паспорті ви можете побачити номер установи, яка видає документи. Це два місця зараз визначені - село Покровське і Новошахове Ростовської області", - зазначив міністр.

За його словами, наразі, за інформацією МінТОТ, масового напливу бажаючих отримати російський паспорт немає.

При цьому він додав, що українська влада також володіє і інформацією про посадових осіб, які здійснюють видачу паспортів.

"Ми знаємо перелік осіб, які безпосередньо задіяні в незаконних діях по видачі російських паспортів українським громадянам і ми готуємо зараз список таких посадовців, до яких будуть застосовані персональні санкції у взаємодії з міжнародними партнерами",- додав він.

Нагадаємо, отримати відомості про отримання мешканцями окупованих територій російських паспортів не складно. Контролювати цей процес має спеціально уповноважена особа.