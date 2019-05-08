В МинВОТ рассказали, как будут выявлять российские паспорта у жителей ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Российские паспорта, выданные украинским гражданам с неподконтрольных территорий Донбасса, будут признаваться недействительными в Украине по признаку органа, их выдавшего. Об этом сообщил министр временно оккупированных территорий Вадим Черныш журналистам по окончании заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Признак (паспортов, выданных РФ гражданам Украины - ред.) очень проста - название органа, который их выдает - в каждом паспорте можно увидеть номер учреждения, который выдает документы. Это два места сейчас определены - село Покровское и Новошаховое Ростовской области", - отметил министр.
По его словам, сейчас, по информации МинВОТ, массового наплыва желающих получить российский паспорт нет.
При этом он добавил, что украинская власть также обладает и информацией о должностных лицах, осуществляющих выдачу паспортов.
"Мы знаем перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче российских паспортов украинским гражданам и мы готовим сейчас список таких должностных лиц, к которым будут применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - добавил он.
Напомним, получить сведения о получении жителями оккупированных территорий российских паспортов не сложно. Контролировать этот процесс имеет специально уполномоченное лицо.