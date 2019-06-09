МинВОТ: в мае админграницу с Крымом пересекали почти на 40% чаще
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В течение мая 2019 года административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 197 795 человек, что на 39,78% больше по сравнению с апрелем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).
"По сравнению с апрелем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 39,78%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 39,84%", - говорится в сообщении.
Так, КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 49 254 человек и 9 767 единиц транспортных средств, в обратном направлении 50 503 человек и 9 760 единиц транспортных средств;
КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 43 926 человек и 4708 единиц транспортных средств, в обратном направлении 43 758 человек и 4 426 единиц транспортных средств;
В свою очередь, КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 5 676 человек и 1 880 единиц транспортных средств; в обратном направлении 4 678 человек и 1 595 единиц транспортных средств.
В министерстве добавили, что "граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и т.п.".
Напомним, в МинТОТ рассказали, как выявлять российские паспорта у жителей ОРДЛО.