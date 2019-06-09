МинВОТ: в мае админграницу с Крымом пересекали почти на 40% чаще

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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 22689 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107775 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105882 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134414 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143162 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129378 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129958 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131179 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

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КИЕВ. 9 июня. УНН. В течение мая 2019 года административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 197 795 человек, что на 39,78% больше по сравнению с апрелем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).

"По сравнению с апрелем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 39,78%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 39,84%", - говорится в сообщении.

Так, КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 49 254 человек и 9 767 единиц транспортных средств, в обратном направлении 50 503 человек и 9 760 единиц транспортных средств;

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 43 926 человек и 4708 единиц транспортных средств, в обратном направлении 43 758 человек и 4 426 единиц транспортных средств;

В свою очередь, КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 5 676 человек и 1 880 единиц транспортных средств; в обратном направлении 4 678 человек и 1 595 единиц транспортных средств.

В министерстве добавили, что "граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и т.п.".

Напомним, в МинТОТ рассказали, как выявлять российские паспорта у жителей ОРДЛО.

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