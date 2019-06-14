Бывший боевик "ДНР" сдался правоохранителям Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В 2014 году экс-наемник террористов с огнестрельным оружием проверял на блокпосту транспорт и граждан. После пяти лет скрытого образа жизни, он решил признаться в противозаконной деятельности, взамен получил гарантированную государством возможность освободиться от уголовной ответственности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Донецкой области.
В полицию с повинной обратился 35-летний житель Часов Яра. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам.
“Новобранец преступного формирования направили на блокпост в Бахмутском районе. Обязанностью вооруженного дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей в ночное время. Также мужчина несколько раз патрулировал город. Через полтора месяца после своего назначения он понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, потому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни”, — указано в сообщении.
С СМИ бывший наемник узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Житель дал показания касательно своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.
“Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации „ДНР“ подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины человек будет освобожден от уголовной ответственности”, — добавили правоохранители.
Как сообщал УНН, боевики на Донбассе задерживают выплаты на 10 шахтах.