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Бывший боевик "ДНР" сдался правоохранителям Донецкой области

Киев • УНН

 • 11307 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В 2014 году экс-наемник террористов с огнестрельным оружием проверял на блокпосту транспорт и граждан. После пяти лет скрытого образа жизни, он решил признаться в противозаконной деятельности, взамен получил гарантированную государством возможность освободиться от уголовной ответственности, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Донецкой области.

Бывший боевик "ДНР" сдался правоохранителям Донецкой области

В полицию с повинной обратился 35-летний житель Часов Яра. Мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам.

“Новобранец преступного формирования направили на блокпост в Бахмутском районе. Обязанностью вооруженного дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей в ночное время. Также мужчина несколько раз патрулировал город. Через полтора месяца после своего назначения он понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, потому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни”, — указано в сообщении.

С СМИ бывший наемник узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Житель дал показания касательно своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

“Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации „ДНР“ подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины человек будет освобожден от уголовной ответственности”, — добавили правоохранители.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе задерживают выплаты на 10 шахтах.

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