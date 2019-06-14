Правоохоронці зупинили незаконне переправлення осіб через державний кордон з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим припинено незаконне переправлення осіб через державний кордон, пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Автономної республіки Крим.
“Прокуратурою АР Крим спільно зі слідчими Головного управління СБ України в АР Крим та працівниками Азово-Чорноморського Регіонального управління Держприкордонслужби України припинено незаконну діяльність осіб, яка полягала у переправленні осіб через державний кордон в Російську Федерацію, а також порушенні порядку в’їздувиїзду на тимчасово окуповану територію півострову Крим (ч. 3 ст. 332, ч.ч. 2, 3 ст. 332-1 КК України)”, — вказано у повідомленні.
13 червня у м. Дніпро проведені обшуки у житлі та автотранспортних засобах організаторів злочинної схеми. Під час обшуків було виявлено та вилучено два автомобіля, що використовувались для незаконних перевезень, карти українських і російських операторів зв’язку, митні декларації РФ та інші речі й документи, що підтверджують вчинення вказаних злочинів.
“За результатами проведених слідчих дій організатору злочинної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України, вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу”, — додали у прокуратурі.
Як зазначав УНН, колишній бойовик “ДНР” здався правоохоронцям Донецької області.