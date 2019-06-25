Правоохранители задержали в Кропивницкому банду рэкетиров
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 июня. УНН. К внутренней безопасности Нацполиции обратился житель Кировоградской за помощью. Члены преступной группировки требовали от заявителя несуществующий долг. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Мужчина рассказал, что с него требуют деньги — вымышленный долг — участники местной преступной группы. В результате общения с рэкетирами “должник” получил перелом ребра и кучу гематом. В случае отказа передать им почти 10 тысяч долларов США злоумышленники обещали физическую расправу более серьезную. К тому же предупредили — входят в состав группировки, контролирующей местный “надзирающий” по прозвищу “Кеваль”, а он, якобы, имеет связи с должностными лицами полиции Кировоградщины. Поэтому, обращаться к работникам полиции не стоит.
По собранным материалам внутренней безопасности НПУ следственным отделом Кропивницкого отдела полиции, под процессуальным руководством Кировоградской местной прокуратуры, было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Совместно с оперативниками СБУ установили, что к преступлению действительно причастны члены преступной группы, которые действуют от имени 53-летнего местного криминального авторитета. “Наблюдающий” за Кропивницким в свою очередь представляет интересы “вора в законе” по прозвищу “Армен Хохол”. Факт вымогательства несуществующего долга задокументировали. Мужчине и дальше угрожали и, для убедительности, наносили телесные повреждения.
Заявитель согласился передать часть средств и собственный автомобиль вымогателям. На оговоренную встречу участники банды приехали на авто, получили 16 тысяч гривен и ключи от машины своей “жертвы”. Однако, сразу были задержаны на месте происшествия совместными силами бойцов полиции особого назначения, оперативников УДВБ НПУ, СБУ и следователей Кропивницкого ОП.
При осмотре транспортного средства участников преступной группы изъяли средства, ножи, устройство для отстрела под патрон “Флобера”, маску, мобильные телефоны и документы.
Троицу рэкетиров задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Готовится объявление подозрения и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие участники преступной группировки и отношение к ним лица. Проверяются возможная причастность сотрудников правоохранительных органов. За вымогательство фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
Напоминаем, во Львове задержали группу наркоторговцев, в составе которых был полицейский.