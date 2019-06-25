Правоохоронці затримали у Кропивницькому банду рекетирів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 червня. УНН. До внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся житель Кіровоградщини за допомогою. Члени злочинного угрупування вимагали від заявника неіснуючий борг. Про це поінформували в прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, пише УНН.
Чоловік розповів, що з нього вимагають гроші — вигаданий борг — учасники місцевої злочинної групи. В результаті спілкування з рекетирами “боржник” отримав перелом ребра та купу гематом. У разі відмови передати їм майже 10 тисяч доларів США зловмисники обіцяли фізичну розправу набагато серйознішу. До того ж попередили — входять до складу угрупування, яке контролює місцевий “наглядаючий” на прізвисько “Кеваль”, а він, начебто, має зв’язки з посадовими особами поліції Кіровоградщини. Тому, звертатися до працівників поліції не варто.
За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим відділом Кропивницького відділу поліції, під процесуальним керівництвом Кіровоградської місцевої прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Спільно з оперативниками СБУ встановили, що до злочину дійсно причетні члени злочинної групи, які діють від імені 53-річного місцевого кримінального авторитета. “Наглядаючий” за Кропивницьким в свою чергу представляє інтереси “злодія в законі” на прізвисько “Армен Хохол”. Факт вимагання неіснуючого боргу задокументували. Чоловікові і далі погрожувати та, задля переконливості, наносили тілесні ушкодження.
Заявник погодився передати частину коштів та власний автомобіль вимагачам. На обумовлену зустріч учасники банди приїхали на авто, отримали 16 тисяч гривень та ключі від автівки своєї “жертви”. Однак, відразу були затримані на місці події спільними силами бійців поліції особливого призначення, оперативників УДВБ НПУ, СБУ та слідчих Кропивницького ВП.
Під час огляду транспортного засобу учасників злочинної групи вилучили кошти, ножі, пристрій для відстрілу під патрон “Флобера”, маску, мобільні телефони та документи.
Трійцю рекетирів затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Готується оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші учасники злочинного угрупування та причетні до них особи. Перевіряються можлива причетність співробітників правоохоронних органів. За вимагання фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадуємо, у Львові затримали групу наркоторговців, у складі яких був поліцейський.