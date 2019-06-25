Правоохоронці затримали у Кропивницькому банду рекетирів

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 11539 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 25507 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 36785 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 53412 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 71087 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 77703 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 152721 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 95302 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70759 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 316624 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
40%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 59132 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 74806 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 47605 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 22597 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 34582 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 152735 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 316633 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 250906 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 362636 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 374476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 11542 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 11267 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 13491 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 16912 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 35323 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Правоохоронці затримали у Кропивницькому банду рекетирів

Київ • УНН

 • 16476 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 червня. УНН. До внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся житель Кіровоградщини за допомогою. Члени злочинного угрупування вимагали від заявника неіснуючий борг. Про це поінформували в прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, пише УНН.

Правоохоронці затримали у Кропивницькому банду рекетирів

Чоловік розповів, що з нього вимагають гроші — вигаданий борг — учасники місцевої злочинної групи. В результаті спілкування з рекетирами “боржник” отримав перелом ребра та купу гематом. У разі відмови передати їм майже 10 тисяч доларів США зловмисники обіцяли фізичну розправу набагато серйознішу. До того ж попередили — входять до складу угрупування, яке контролює місцевий “наглядаючий” на прізвисько “Кеваль”, а він, начебто, має зв’язки з посадовими особами поліції Кіровоградщини. Тому, звертатися до працівників поліції не варто.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим відділом Кропивницького відділу поліції, під процесуальним керівництвом Кіровоградської місцевої прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Спільно з оперативниками СБУ встановили, що до злочину дійсно причетні члени злочинної групи, які діють від імені 53-річного місцевого кримінального авторитета. “Наглядаючий” за Кропивницьким в свою чергу представляє інтереси “злодія в законі” на прізвисько “Армен Хохол”. Факт вимагання неіснуючого боргу задокументували. Чоловікові і далі погрожувати та, задля переконливості, наносили тілесні ушкодження.

Заявник погодився передати частину коштів та власний автомобіль вимагачам. На обумовлену зустріч учасники банди приїхали на авто, отримали 16 тисяч гривень та ключі від автівки своєї “жертви”. Однак, відразу були затримані на місці події спільними силами бійців поліції особливого призначення, оперативників УДВБ НПУ, СБУ та слідчих Кропивницького ВП.

Під час огляду транспортного засобу учасників злочинної групи вилучили кошти, ножі, пристрій для відстрілу під патрон “Флобера”, маску, мобільні телефони та документи.

Трійцю рекетирів затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Готується оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші учасники злочинного угрупування та причетні до них особи. Перевіряються можлива причетність співробітників правоохоронних органів. За вимагання фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадуємо, у Львові затримали групу наркоторговців, у складі яких був поліцейський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$83,900.30
S&P 500
$5,364.39
Tesla
$249.81
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.05
Ethereum
$1,577.60