Правоохранители задержали рейдеров на территории сельхозпредприятия в Кировоградской области

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и дополнительные силы подразделений полиции. Как выяснилось, вопрос о праве собственности на имущество данного предприятия, в настоящее время решается в судебных инстанциях. Окончательное решение судом пока не принято, все имущество находится под арестом”, - сообщили в полиции.

Также в пресс-службе добавили, что гражданами, которые “наведались” в зернохранилища в Онуфриевском районе, оказались сотрудники одной из охранных фирм Киевщины, которые, с их объяснений, работали в соответствии с заключенным договором.

25 февраля 22 человека прибыли в Кировоградской области на трех автомобилях. Приблизившись к территории сельхозпредприятия в поселке Павлыш, общаться с местными охранниками не стали, зато решили самовольно “занять позиции” в удобный для себя способ.

В настоящее время 22 человека задержаны работниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины “Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации”.

Санкция статьи предусматривает за эти действия наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.