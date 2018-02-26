Правоохоронці затримали рейдерів на території сільгосппідприємства на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Пригода сталася 25 лютого на території Онуфріївського району Кіровоградської області. До поліції надійшло повідомлення від розпорядника підприємства про те, що невідомі особи, оминувши охорону та не надавши жодних дозвільних документів чи судових рішень, самовільно потрапили на територію через паркан. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
“На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та додаткові сили підрозділів поліції. Як з’ясувалося, питання щодо права власності на майно даного підприємства, на теперішній час, вирішується у судових інстанціях. Остаточне рішення судом наразі не прийнято, усе майно перебуває під арештом”, — повідомили в поліції.
Також в прес-службі додали, що громадянами, які “навідалися” до зерносховища в Онуфріївському районі, виявилися працівники однієї з охоронних фірм Київщини, які, з їх пояснень, працювали відповідно до укладеного договору.
25 лютого 22 особи прибули до Кіровоградської області на трьох автомобілях. Наблизившись до території сільгосппідприємства в селищі Павлиш, спілкуватися з місцевими охоронцями не стали, натомість вирішили самовільно “зайняти позиції” у зручний для себе спосіб.
На теперішній час 22 особи затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України “Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації”.
Санкція статті передбачає за ці дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.