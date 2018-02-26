Правоохоронці затримали рейдерів на території сільгосппідприємства на Кіровоградщині

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Пригода сталася 25 лютого на території Онуфріївського району Кіровоградської області. До поліції надійшло повідомлення від розпорядника підприємства про те, що невідомі особи, оминувши охорону та не надавши жодних дозвільних документів чи судових рішень, самовільно потрапили на територію через паркан. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.