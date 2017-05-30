Правоохранители задержали подростка, который планировал теракт в Берлине

"Подросток был арестован в федеральном штате Бранденбург по подозрению в планировании самоубийственного теракта в Берлине", - сообщил министр внутренних дел штата Карл-Хайнц Шретер.

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Также он добавил, что подозреваемый четко написал о запланированной атаку в электронном сообщении своей матери.