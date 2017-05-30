Правоохоронці затримали підлітка, який планував теракт у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Німеччині затримали 17-річного сірійця, який планував теракт у Берліні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
“Підліток був заарештований в федеральному штаті Бранденбург за підозрою в плануванні самовбивчого теракту в Берліні”, — повідомив міністр внутрішніх справ штату Карл-Хайнц Шретер.
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Також він додав, що підозрюваний чітко написав про заплановану атаку в електронному повідомленні своїй матері.