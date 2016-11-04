Правоохранители изъяли гранаты, оружие и наркотики в Днепропетровской области

Во время обыска гаража в Кривом Роге правоохранители обнаружили две гранаты "Ф-1" с запалами к ним, пистолет системы "Вальтер", переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также более 3-х килограммов "марихуаны" и около сорока граммов "метамфетамина".

По предварительным оценкам специалистов, на "черном" рынке наркотики можно было бы реализовать почти за 150 тыс. гривен.

Кроме этого разоблачили двух человек, которые имели при себе наркотическое вещество "опий ацетилированный". У двух неработающих наркозависимых мужчин в целом изъяли около ста миллилитров так называемой "ширки" на сумму 10 тыс. грн.

Возбуждены уголовные производства по ряду статей УК Украины, согласно которым правонарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.