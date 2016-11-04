Правоохоронці вилучили гранати, зброю та наркотики на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили гранати, зброю та наркотики на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Під час обшуку гаража у Кривому Розі правоохоронці виявили дві гранати “Ф-1” із запалами до них, пістолет системи “Вальтер”, перероблений під стрільбу бойовими набоями, а також більше 3-х кілограмів “марихуани” і близько сорока грамів “метамфетаміну”.
За попередніми оцінками фахівців, на “чорному” ринку наркотики можна було б реалізувати майже за 150 тисяч гривень.
Крім цього викрито дві особи, які мали при собі наркотичну речовину “опій ацетильований”. У двох непрацюючих наркозалежних чоловіків загалом вилучено близько ста мілілітрів так званої “ширки” на суму 10 тис. грн.
Відкрито кримінальні провадження за низкою статей КК України, відповідно до яких правопорушникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.