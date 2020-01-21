Правоохранители расследуют ненадлежащее строительство жилья для военных в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Правоохранители расследуют информацию, размещенную на местном интернет-ресурсе, о ненадлежащем строительстве подрядными коммерческими организациями казарм для военнослужащих в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Сообщаем, что под процессуальным руководствов военной прокуратуры Южного региона Украины следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завышения стоимости и объемов работ подрядными организациями при строительстве 5 казарм улучшенного типа в военном городке в пгт Черноморское Одесской области (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Также, указанная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по завышению объемов и стоимости выполненных работ подрядной организацией при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в военном городке Дачное-2, который расположен в селе Дачное Одесской области (ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
"В настоящее время в указанных уголовных производствах проводится комплекс следственных, процессуальных действий, назначеы и получены выводы ряда судебных экспертиз, среди которых судебные строительно-технические экспертизы, которыми установлено нарушения при строительстве объектов в особо крупных размерах. Кроме того, продолжаются отдельные исследования в рамках судебно-экономических экспертиз, предметом которых является подтверждение причиненного государству ущерба", - отмечается в сообщении.
По результатам полученных выводов судебных экспертиз и анализа собранных доказательств в их совокупности будет принято решение о достаточности данных для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм.