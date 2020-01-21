Правоохоронці розслідують неналежне будівництво житла для військових на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Правоохоронці розслідують інформацію, розміщену на місцевому інтернет-ресурсі, про неналежне будівництво підрядними комерційними організаціями казарм для військовослужбовців в Одеській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Повідомляємо, що за процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України слідчі поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами завищення вартості та обсягів робіт підрядними організаціями під час будівництва 5 казарм поліпшеного типу у військовому містечку в смт Чорноморське Одеської області (ч. 2 ст. 364 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Також, вказана прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за завищення обсягів та вартості виконаних робіт підрядною організацією під час будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу у військовому містечку Дачне-2, що розташований в селі Дачне Одеської області (ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).
“На цей час у вказаних кримінальних провадженнях проводиться комплекс слідчих, процесуальних дій, призначено та отримано висновки ряду судових експертиз, серед яких судові будівельно-технічні експертизи, котрими установлено порушення при будівництві об’єктів в особливо великих розмірах. Окрім того, тривають окремі дослідження в рамках судово-економічних експертиз, предметом яких є підтвердження заподіяних державі збитків”, — зазначається в повідомленні.
За результатами отриманих висновків судових експертиз та аналізу зібраних доказів у їх сукупності буде прийнято рішення про достатність даних для притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, Міноборони перевіряє факти корупції під час будівництва казарм.