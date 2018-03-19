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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 8785 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 14338 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60773 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72675 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101729 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109025 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116479 просмотра

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Правоохранители рассказали подробности нападения мужчины с молотком на женщину в Киеве

Правоохранители рассказали подробности нападения мужчины с молотком на женщину в Киеве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители начали уголовное производство по статьям "покушение на убийство" и "разбой" по факту нападения 32-летнего мужчины на женщину вчера в Оболонском районе Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникаций полиции Киева.

По информации полиции, начато уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В отделе коммуникаций сообщили, что произошло вчера на улице Озерной в Оболонском районе столицы.

Мужчина набросился на женщину и ударив ее несколько раз молотком, пытался ограбить.

Начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов отметил, что нападавшим оказался 32-летний житель Киевской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

По его словам, в настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи диагностировали у нее множественные травмы головы, переломы пальцев и убойные травмы грудной клетки.

Напомним, 18 марта в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" неизвестный напал на женщину с молотком .

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