Правоохранители рассказали подробности нападения мужчины с молотком на женщину в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители начали уголовное производство по статьям "покушение на убийство" и "разбой" по факту нападения 32-летнего мужчины на женщину вчера в Оболонском районе Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникаций полиции Киева.
По информации полиции, начато уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В отделе коммуникаций сообщили, что произошло вчера на улице Озерной в Оболонском районе столицы.
Мужчина набросился на женщину и ударив ее несколько раз молотком, пытался ограбить.
Начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов отметил, что нападавшим оказался 32-летний житель Киевской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.
По его словам, в настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи диагностировали у нее множественные травмы головы, переломы пальцев и убойные травмы грудной клетки.
Напомним, 18 марта в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" неизвестный напал на женщину с молотком .