Правоохоронці розповіли подробиці нападу чоловіка з молотком на жінку у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтями “замах на вбивство” та “розбій” за фактом нападу 32-річного чоловіка на жінку вчора в Оболонському районі Києва, передає УНН з посилання на повідомлення відділу комунікацій поліції Києва.
За інформацією поліції, розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) та ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
У відділі комунікацій поінформували, що подія сталася вчора на вулиці Озерній в Оболонському районі столиці.
Чоловік накинувся на жінку та вдаривши її кілька разів молотком, намагався пограбувати.
Начальник Оболонського управління поліції Михайло Ніконов зазначив, що нападником виявився 32-річний житель Київської області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та грабежу.
За його словами, на даний час потерпіла перебуває в лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу. Лікарі діагностували у неї множинні травми голови, переломи пальців та забійні травми грудної клітини.
Нагадаємо, 18 березня у Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" невідомий напав на жінку з молотком.