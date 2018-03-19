Правоохоронці розповіли подробиці нападу чоловіка з молотком на жінку у Києві

КИЇВ. 19 березня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтями “замах на вбивство” та “розбій” за фактом нападу 32-річного чоловіка на жінку вчора в Оболонському районі Києва, передає УНН з посилання на повідомлення відділу комунікацій поліції Києва.