Партия Меркель: об облегчении санкций для РФ не может быть и речи

Ранее Зигмар Габриэль заявил, что выступает за ослабление некоторых санкций против России, если на востоке Украины будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью миротворцев ООН.

Министр заявил, что эта идея является его собственным мнением.

"Я знаю, что официальная позиция другая", - сказал он во время бизнес-встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В то же время с точки зрения ЕС, идеи Габриэля не соответствуют духу нового коалиционного соглашения. Предложения Габриэля сначала отклонил глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген. По его мнению, пока российское правительство не реализует минские соглашения, ослабление в санкциях абсолютно неправильный сигнал. Это побудило бы президента России Владимира Путина не менять свою политику.

Такую позицию поддержал также заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефул.

"Это требование противоречит результату коалиционных переговоров. Даже управляющий министр иностранных дел не может иметь официальную позицию и личное мнение, отличающиеся друг от друга. Надежность - это его обязанность", - сказал Вадефул.

Напомним, ранее Габриэль сказал, что это "не реалистично" настаивать на полном осуществлении минских мирных соглашений, прежде чем ограничивать санкциями Москву.

"О постепенном облегчение санкций не может быть и речи. Ничего из Минска еще не было выполнено", - подчеркнул Вадефул.