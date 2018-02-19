Правляча партія Німеччини: про полегшення санкцій для РФ не може бути й мови
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Члени партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Німеччини піддали критиці пропозицію Міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля щодо послаблення санкцій проти Росії, передає УНН з посиланням на видання Spiegel.
Раніше Зігмар Габріель заявив, що виступає за послаблення деяких санкцій проти Росії, якщо на сході України буде реалізована угода про припинення вогню з допомогою миротворців ООН.
Міністр заявив, що ця ідея є його власною думкою.
“Я знаю, що офіційна позиція інша”, — сказав він під час бізнес-зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Водночас з точки зору ЄС, ідеї Габріеля не відповідають духу нової коаліційної угоди. Пропозиції Габріеля спочатку відхилив глава комітету з іноземних справ Бундестагу Норберт Рьоттген. На його думку, доки російський уряд не реалізує мінські угоди, розміщення в санкціях є абсолютно неправильним сигналом. Це спонукало б президента Росії Володимира Путіна не змінювати свою політику.
Таку позицію підтримав також заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефул.
“Ця вимога суперечить результату коаліційних переговорів. Навіть керуючий міністр закордонних справ не може мати офіційну позицію і особисту думку, що відрізняються одна від іншої. Надійність — це його обов’язок”, — сказав Вадефул.
Нагадаємо, раніше Габріель сказав, що це “не реалістично” наполягати на повному здійсненні мінських мирних угод, перш ніж обмежувати санкціями Москву.
“Про поступове полегшення санкцій не може бути й мови. Нічого з Мінська ще не було виконано”, — підкреслив Вадефул.