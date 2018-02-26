Правление Фонда соцстраха незаконно увольняет сотрудников - общественный совет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сегодня, 26 февраля, в Киеве заслушают обращение трудовых коллективов региональных управлений Фонда социального страхования по незаконному увольнению их сотрудников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу общественного совета ФССУ.
Начало мероприятия запланировано на 16:00 в пресс-центре ИА "ЛигаБизнесИнформ".
В рамках круглого стола на тему "Правление Фонда соцстраха незаконно массово увольняет специалистов" общественный совет планирует обнародовать данные об увольнении людей в Киеве, Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Участие в мероприятии примут: председатель общественного совета Фонда социального страхования Украины Дмитрий Сарьян, секретарь совета Дмитрий Ходос, члены общественного совета, члены правления Фонда социального страхования со стороны профсоюзов, представители Министерства социальной политики Украины, а также представители трудовых коллективов ФССУ из разных регионов.
"Общественный совет Фонда социального страхования Украины заслушает обращение трудовых коллективов региональных управлений Фонда относительно незаконного увольнения специалистов; беременных, лиц с инвалидностью, на содержании которых находится лицо с аналогичным социальным статусом; выплат заработных плат вдвое меньших, чем указано в штатном расписании", - сообщили в пресс-службе общественного совета Фонда.
Как сообщал УНН, ГПУ открыла производство против руководителя Фонда соцстраха.