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Правління Фонду соцстраху незаконно звільняє співробітників - громадська рада

Правління Фонду соцстраху незаконно звільняє співробітників - громадська рада

Київ • УНН

 • 9226 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні, 26 лютого, у Києві заслухають звернення трудових колективів регіональних управлінь Фонду соціального страхування щодо незаконного звільнених їхніх співробітників, передає УНН з посиланням на прес-службу громадської ради ФССУ.

Початок заходу — о 16:00 у прес-центрі ІА “ЛігаБізнесІнформ”.

В рамках круглого столу на тему “Правління Фонду соцстраху незаконно масово звільняє фахівців” громадська рада планує оприлюднити дані про звільнення людей у Києві, Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Участь у заході братимуть: голова громадської ради Фонду соціального страхування України Дмитро Сар’ян, секретар ради Дмитро Ходос, члени громадської ради, члени правління Фонду соціального страхування від сторони профспілок, представники Міністерства соціальної політики України, а також представники трудових колективів ФССУ із різних регіонів.

“Громадська рада Фонду соціального страхування України заслухає звернення трудових колективів регіональних управлінь Фонду щодо незаконного звільнення фахівців; вагітних; осіб з інвалідністю, на утриманні яких перебуває особа з аналогічним соціальним статусом; виплат заробітних плат вдвічі менших, аніж вказаних у штатному розписі”, — повідомили у прес-службі громадської ради Фонду.

Як повідомляв УНН, ГПУ відкрила провадження проти керівника Фонду соцстраху.

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