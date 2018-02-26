Правління Фонду соцстраху незаконно звільняє співробітників - громадська рада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні, 26 лютого, у Києві заслухають звернення трудових колективів регіональних управлінь Фонду соціального страхування щодо незаконного звільнених їхніх співробітників, передає УНН з посиланням на прес-службу громадської ради ФССУ.
Початок заходу — о 16:00 у прес-центрі ІА “ЛігаБізнесІнформ”.
В рамках круглого столу на тему “Правління Фонду соцстраху незаконно масово звільняє фахівців” громадська рада планує оприлюднити дані про звільнення людей у Києві, Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
Участь у заході братимуть: голова громадської ради Фонду соціального страхування України Дмитро Сар’ян, секретар ради Дмитро Ходос, члени громадської ради, члени правління Фонду соціального страхування від сторони профспілок, представники Міністерства соціальної політики України, а також представники трудових колективів ФССУ із різних регіонів.
“Громадська рада Фонду соціального страхування України заслухає звернення трудових колективів регіональних управлінь Фонду щодо незаконного звільнення фахівців; вагітних; осіб з інвалідністю, на утриманні яких перебуває особа з аналогічним соціальним статусом; виплат заробітних плат вдвічі менших, аніж вказаних у штатному розписі”, — повідомили у прес-службі громадської ради Фонду.
Як повідомляв УНН, ГПУ відкрила провадження проти керівника Фонду соцстраху.