Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  14698 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  44657 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  78117 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  123868 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104362 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227297 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192077 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191324 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  411056 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140252 просмотра

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  738647 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  682988 просмотра

Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья

Правительство запретило выселять внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий населения из временного жилья во время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения с целью предоставления дополнительных гарантий и усиления правовой и социальной защиты уязвимых категорий ВПЛ.

Общество •   •  6085 просмотра
Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья

НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны

Национальный банк Украины увеличил свои валютные интервенции на 16,7% в марте до 1,81 млрд долларов, чтобы поддержать обменный курс гривны и сохранить макрофинансовую стабильность во время войны.

Война •   •  6834 просмотра
НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны

В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

Сообщается о взрыве в Кривом Роге после предупреждения ПС ВСУ о ракете в направлении города.

Общество •   •  6843 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

В Киеве задержали коллаборанта из Бердянска, который владел несколькими предприятиями, за поставки строительных материалов - песка, щебня и цемента - российским компаниям для строительства фортификационных сооружений и противотанковых "зубов дракона" во временно оккупированных южных регионах Украины.

Война •   •  6616 просмотра
В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена

Журналистов попросили не брать сувениры, такие как фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе и другие предметы из официального самолета Байдена Air Force One после того, как во время инвентаризации было обнаружено, что некоторые вещи исчезли из пресс-секции.

Новости Мира •   •  5878 просмотра
Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена

В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА

Уровень воды в Днепре в Киеве достиг самой низкой отметки с начала весны - 492 см, опустившись на 40 см за сутки.

Общество •   •  6779 просмотра
В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА

Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию

Россия пригласила делегацию Талибана принять участие в форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум" в мае 2023 года, несмотря на то, что Талибан является запрещенной в России террористической организацией.

Новости Мира •   •  5406 просмотра
Делегацию фундаменталистского движения "Талибан" пригласили на форум в россию

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в направлении Кривого Рога и активности вражеской тактической авиации на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, что создает угрозу нанесения авиаударов по прифронтовым территориям.

Анонсы •   •  5974 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

В рф однокурсницу путина рекомендовали назначить председателем Верховного суда - СМИ

71-летняя Ирина Подносова была рекомендована Высшей квалификационной коллегией судей рф как единственный кандидат на должность заместителя председателя Верховного суда.

Новости Мира •   •  5014 просмотра
В рф однокурсницу путина рекомендовали назначить председателем Верховного суда - СМИ

В эстонской армии считают, что рф может воспользоваться застоем с поставками оружия и начать новое наступление

В армии Эстонии считают, что россия может воспользоваться застоем в поставках оружия и начать новое наступление из-за своего преимущества в живой силе, хотя оценить вероятность этого крайне сложно.

Война •   •  5332 просмотра
В эстонской армии считают, что рф может воспользоваться застоем с поставками оружия и начать новое наступление