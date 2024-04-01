Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья

Правительство запретило выселять внутренне перемещенных лиц, которые относятся к уязвимым категориям граждан, из жилья для временного проживания, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства, пишет УНН.

Правительство установило требования для временного жилья ВПЛ

Детали

29 марта Кабинет министров, как указано, принял соответствующее решение.

Принятое правительственное постановление, как сообщается, имеет целью "предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены".

Таким образом, на внутренних переселенцев, которые относятся к уязвимым категориям граждан, не будет распространяться ограничение по сроку проживания, которое предусмотрено законом.

Такие изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты внутренне перемещенных лиц, добавили в правительстве.

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