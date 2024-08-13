Правительство внесло изменения в программу "еОселя": украинцам до 25 лет уменьшили размер первого взноса до 10%
Киев • УНН
Правительство изменило программу "еОселя", уменьшив первый взнос по ипотеке до 10% для граждан в возрасте до 25 лет. Это решение выполняет поручение Президента и имеет целью увеличить участие молодежи в программе.
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об изменениях в программе "еОселя", выполняя поручение Президента. Нововведение заключается в уменьшении первого взноса по ипотеке до 10% для граждан в возрасте до 25 лет. Об этом он рассказал на заседании Правительства, передает УНН.
Во исполнение поручения Президента оперативно принимаем изменения в программу "еОселя". Речь идет об уменьшении первого взноса по ипотеке до 10% для граждан в возрасте до 25 лет включительно
Он отметил, что более 12 тысяч украинских семей уже воспользовались этой программой, включая военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых.
Теперь ожидается рост участия молодежи среди пользователей программы, что даст молодым семьям больше возможностей для приобретения недвижимости и улучшения собственного жизненного уровня.
Напомним
Ранее Верховная Рада планировала внести изменения для внутренне перемещенных лиц в программе "еОселя", ведь их доля в программе составляет 1%.