Правительство внесло изменения в программу "еОселя": украинцам до 25 лет уменьшили размер первого взноса до 10%

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об изменениях в программе "еОселя", выполняя поручение Президента. Нововведение заключается в уменьшении первого взноса по ипотеке до 10% для граждан в возрасте до 25 лет. Об этом он рассказал на заседании Правительства, передает УНН.

Во исполнение поручения Президента оперативно принимаем изменения в программу "еОселя". Речь идет об уменьшении первого взноса по ипотеке до 10% для граждан в возрасте до 25 лет включительно - говорит Шмыгаль.

Он отметил, что более 12 тысяч украинских семей уже воспользовались этой программой, включая военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых.

Теперь ожидается рост участия молодежи среди пользователей программы, что даст молодым семьям больше возможностей для приобретения недвижимости и улучшения собственного жизненного уровня.

Напомним

Ранее Верховная Рада планировала внести изменения для внутренне перемещенных лиц в программе "еОселя", ведь их доля в программе составляет 1%.