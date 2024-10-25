Правительство выделяет 142 млн грн: какие объекты восстановят в трех городах Украины

ukenru
Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 92845 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 119828 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 135551 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 138391 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 135939 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 119685 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 112752 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 132176 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
23 октября 2024, 13:00 • 138090 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 135174 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и области работает ППО - КГВА

В Киеве и области работает ППО - КГВА

00:50 • 108400 просмотра
В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

01:31 • 111151 просмотра
Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

02:58 • 109730 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 112280 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 85930 просмотра
публикации
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 92860 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 85930 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 112280 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 139715 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 171910 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 44357 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 93159 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 108207 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 113953 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

24 октября 2024, 08:05 • 113601 просмотра
Актуальное
Правительство выделяет 142 млн грн: какие объекты восстановят в трех городах Украины

Правительство выделяет 142 млн грн: какие объекты восстановят в трех городах Украины

Киев  •  УНН

10:28 • 1327 просмотра

Read in English

Кабмин направит дополнительные 142 млн грн на восстановление больницы в Запорожье и пяти многоквартирных домов в Ирпене и Буче. Наибольшую сумму - 64,5 млн грн - выделят на реконструкцию больницы.

Кабмин Украины выделит дополнительные 142 млн грн на восстановление  больницы в Запорожье, трех многоквартирных домов в Ирпене и двух домов в Буче. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.

"Выделяем дополнительные 142 млн грн на еще шесть проектов восстановления", - сказал Шмыгаль. 

По его словам средства распределят следующий образом:

 - 64,5 млн грн на реконструкцию корпуса больницы в Запорожье.

 - 60 млн грн на ремонт трех многоквартирных домов в Ирпене. 

 - 18 млн грн на ремонт двух многоквартирных домов в Буче.

Дополнение

Кабмин принял решение о создании резерва материалов для строительства фортификационных сооружений. Это позволит оперативно разворачивать строительство укреплений в местах, определенных военными.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Обществополитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
zaporozheЗапорожье