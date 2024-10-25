Правительство выделяет 142 млн грн: какие объекты восстановят в трех городах Украины
Киев • УНН
Кабмин направит дополнительные 142 млн грн на восстановление больницы в Запорожье и пяти многоквартирных домов в Ирпене и Буче. Наибольшую сумму - 64,5 млн грн - выделят на реконструкцию больницы.
Кабмин Украины выделит дополнительные 142 млн грн на восстановление больницы в Запорожье, трех многоквартирных домов в Ирпене и двух домов в Буче. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.
"Выделяем дополнительные 142 млн грн на еще шесть проектов восстановления", - сказал Шмыгаль.
По его словам средства распределят следующий образом:
- 64,5 млн грн на реконструкцию корпуса больницы в Запорожье.
- 60 млн грн на ремонт трех многоквартирных домов в Ирпене.
- 18 млн грн на ремонт двух многоквартирных домов в Буче.
Дополнение
Кабмин принял решение о создании резерва материалов для строительства фортификационных сооружений. Это позволит оперативно разворачивать строительство укреплений в местах, определенных военными.