Кабмін виділяє 142 млн грн: які об'єкти відновлять у трьох містах України
Київ • УНН
Уряд спрямує додаткові 142 млн грн на відбудову лікарні в Запоріжжі та п'яти багатоквартирних будинків в Ірпені та Бучі. Найбільшу суму - 64,5 млн грн - виділять на реконструкцію лікарні.
Кабмін України виділить додаткові 142 млн грн на відновлення лікарні в Запоріжжі, трьох багатоквартирних будинків в Ірпені і двох будинків у Бучі. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
"Виділяємо додаткові 142 млн грн на ще шість проектів відновлення", - сказав Шмигаль.
За його словами кошти розподілять наступний чином:
• 64,5 млн грн на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі.
• 60 млн грн на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені.
• 18 млн грн на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.
Доповнення
Кабмін ухвалив рішення про створення резерву матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд. Це дозволить оперативно розгортати будівництво укріплень у місцях, визначених військовими.