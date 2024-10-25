Уряд створює стратегічний резерв для швидкого будівництва фортифікацій
Київ • УНН
Кабмін ухвалив рішення про створення резерву матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд. Це дозволить оперативно розгортати будівництво укріплень у місцях, визначених військовими.
Кабмін ухвалив рішення створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних і інженерних споруд. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
"Рішенням уряду створюємо необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд", - сказав Шмигаль.
За його словами, це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать військові.
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