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Правительство создает стратегический резерв для быстрого строительства фортификаций

Правительство создает стратегический резерв для быстрого строительства фортификаций

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Кабмин принял решение о создании резерва материалов для строительства фортификационных сооружений. Это позволит оперативно разворачивать строительство укреплений в местах, определенных военными.

Кабмин принял решение создать резерв материалов для строительства фортификационных и инженерных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

«Решением правительства создаем необходимый резерв для строительства фортификационных и инженерных сооружений», - сказал Шмыгаль.

По его словам, это будет запас необходимых материалов, что позволит быстро разворачивать строительство фортификаций там, где это необходимо и где определят военные.

Напомним,

Украина получит значительную финансовую поддержку от ЕС, США и Великобритании за счет замороженных российских активов, что является одной из крупнейших финансовых побед за время войны.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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