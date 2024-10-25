Правительство создает стратегический резерв для быстрого строительства фортификаций
Киев • УНН
Кабмин принял решение о создании резерва материалов для строительства фортификационных сооружений. Это позволит оперативно разворачивать строительство укреплений в местах, определенных военными.
Кабмин принял решение создать резерв материалов для строительства фортификационных и инженерных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
«Решением правительства создаем необходимый резерв для строительства фортификационных и инженерных сооружений», - сказал Шмыгаль.
По его словам, это будет запас необходимых материалов, что позволит быстро разворачивать строительство фортификаций там, где это необходимо и где определят военные.
Напомним,
Украина получит значительную финансовую поддержку от ЕС, США и Великобритании за счет замороженных российских активов, что является одной из крупнейших финансовых побед за время войны.