Правительство выделило 15 млрд грн на компенсацию жилья для ВПЛ: кто получит новый дом
Киев • УНН
Кабмин направил 15 млрд грн на компенсацию за поврежденное жилье внутренне перемещенным лицам. Более 10 тысяч семей смогут получить новый дом по программе еВідновлення, первые 4,3 млрд грн уже направлены.
В правительстве сообщили о компенсации внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома.
Передает УНН со ссылкой на страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Детали
15 млрд грн Правительство направило на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома.
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Первые 4,3 млрд грн для дальнейшей оплаты жилищных сертификатов уже поступили на счет Минразвития, которым совместно с Минсоцполитики создана отдельная программа финансирования, направленная исключительно для помощи ВПЛ.
По информации на странице премьер-министра:
Более 10 тысяч семей смогут получить новый дом, средства будут предоставлять по программе еВідновлення
Между тем, государство, согласно сообщению Шмыгаля, - "продолжает работать над программами восстановления, чтобы каждый пострадавший получил нужную поддержку".
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