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Правительство выделило 15 млрд грн на компенсацию жилья для ВПЛ: кто получит новый дом

Правительство выделило 15 млрд грн на компенсацию жилья для ВПЛ: кто получит новый дом

Киев  •  УНН

 • 1505 просмотра

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Кабмин направил 15 млрд грн на компенсацию за поврежденное жилье внутренне перемещенным лицам. Более 10 тысяч семей смогут получить новый дом по программе еВідновлення, первые 4,3 млрд грн уже направлены.

В правительстве сообщили о компенсации внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома.

Передает УНН со ссылкой на страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Детали

15 млрд грн Правительство направило на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома.

- говорится в сообщении. 

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Первые 4,3 млрд грн для дальнейшей оплаты жилищных сертификатов уже поступили на счет Минразвития, которым совместно с Минсоцполитики создана отдельная программа финансирования, направленная исключительно для помощи ВПЛ.

По информации на странице премьер-министра:

Более 10 тысяч семей смогут получить новый дом, средства будут предоставлять по программе еВідновлення

- отчитывается глава правительства Украины.

Между тем, государство, согласно сообщению Шмыгаля, - "продолжает работать над программами восстановления, чтобы каждый пострадавший получил нужную поддержку".

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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